Путін піде на переговори хіба що під впливом значних перемог України на полі бою – ISW

Лише значні перемоги України на полі бою можуть змусити Путіна до переговорного завершення війни. Такого висновку дійшли дослідники "Інституту вивчення війни" (ISW), про що повідомили у черговому аналітичному звіті за 28 липня.

ISW робить висновок про відсутність у Кремля наміру йти на будь-які поступки, аналізуючи останні публічні виступи російських високопосадовців, зокрема – міністра закордооних справ РФ Сергія Лаврова на російському молодіжному форумі 28 липня.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "Росія вперше в історії бореться сама проти всього Заходу" і що Росія "має покладатися на себе". Лавров стверджував, що в Росії "немає союзників на полі бою", на відміну від Першої та Другої світових воєн… Лавров також заявив, що Росія "не має альтернативи" розпочати війну в Україні, оскільки Росії потрібно захистити російськомовних в Україні, що є рутинним наративом, який російські чиновники використовують для виправдання російської агресії проти України", - зауважують експерти в рапорті ISW.

На думку аналітиків у Кремля немає можливості виправдати перед внутрішньою аудиторією закінчення війни шляхом мирних переговорів з Україною.

"Заяви Лаврова підтверджують відданість Кремля своїм воєнним цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема перед російською молоддю… Відданість російського суспільства досягненню воєнних цілей Росії… значно ускладнить для президента Росії Володимира Путіна представлення будь-якої мирної угоди, яка значно відстає від його заявлених цілей, як перемоги перед його внутрішньою аудиторією. Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги на полі бою України", - роблять висновок експерти у звіті ISW.

Як повідомлялося президент США Дональд Трамп заявив 28 липня про новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. Це викликало різку реакцію в Кремлі, зокрема, заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, який у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни", - написав Медведєв на X в понеділок.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-28-2025