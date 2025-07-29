Інтерфакс-Україна
Події
05:08 29.07.2025

Путін піде на переговори хіба що під впливом значних перемог України на полі бою – ISW

2 хв читати

Лише значні перемоги України на полі бою можуть змусити Путіна до переговорного завершення війни. Такого висновку дійшли дослідники "Інституту вивчення війни" (ISW), про що повідомили у черговому аналітичному звіті за 28 липня.

ISW робить висновок про відсутність у Кремля наміру йти на будь-які поступки, аналізуючи останні публічні виступи російських високопосадовців, зокрема – міністра закордооних справ РФ Сергія Лаврова на російському молодіжному форумі 28 липня.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "Росія вперше в історії бореться сама проти всього Заходу" і що Росія "має покладатися на себе". Лавров стверджував, що в Росії "немає союзників на полі бою", на відміну від Першої та Другої світових воєн… Лавров також заявив, що Росія "не має альтернативи" розпочати війну в Україні, оскільки Росії потрібно захистити російськомовних в Україні, що є рутинним наративом, який російські чиновники використовують для виправдання російської агресії проти України", - зауважують експерти в рапорті ISW.

На думку аналітиків у Кремля немає можливості виправдати перед внутрішньою аудиторією закінчення війни шляхом мирних переговорів з Україною.

"Заяви Лаврова підтверджують відданість Кремля своїм воєнним цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема перед російською молоддю… Відданість російського суспільства досягненню воєнних цілей Росії… значно ускладнить для президента Росії Володимира Путіна представлення будь-якої мирної угоди, яка значно відстає від його заявлених цілей, як перемоги перед його внутрішньою аудиторією. Путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги на полі бою України", - роблять висновок експерти у звіті ISW.

Як повідомлялося президент США Дональд Трамп заявив 28 липня про новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. Це викликало різку реакцію в Кремлі, зокрема, заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, який у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни", - написав Медведєв на X в понеділок.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-28-2025

Теги: #війна #переговори #перспективи #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:41 29.07.2025
Ті, в Росії, хто сумнівається в серйозності намірів Трампа припинити війну, помиляються - Грем

Ті, в Росії, хто сумнівається в серйозності намірів Трампа припинити війну, помиляються - Грем

22:37 28.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

19:41 28.07.2025
Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

Речник МЗС України: Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях

17:34 28.07.2025
Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

17:17 28.07.2025
Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

14:32 28.07.2025
Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

06:25 28.07.2025
Вночі ВМС знищили 2 ворожих "Шахедів"

Вночі ВМС знищили 2 ворожих "Шахедів"

23:50 27.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак - Генштаб

09:35 27.07.2025
Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

21:49 26.07.2025
Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

ОСТАННЄ

Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА в Сумській області – ОВА

Кабмін перепризначив Постоловську заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

Кабмін призначив Башлика, Висоцького і Перелигіна заступниками міністра економіки

Уряд призначив Бережну тимчасовою виконувачкою міністерки культури та стратегічних комунікацій

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА