02:28 31.08.2025

Єврокомісар та глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос разом з міністрами закордонних справ обговорили подальшу підтримку України та готовність розпочати переговори про вступ.

"Жорстокі напади на українських цивільних осіб нагадують нам, що Росія не прагне миру. В Естонії з міністрами закордонних справ ми обговорили подальшу підтримку України", - написала вона в соцмережі Х.

Зокрема, темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила га готовності розпочати переговори про вступ (України в ЄС – ІФ-У).

Джерело: https://x.com/MartaKosEU/status/1961831591375753525

Теги: #підтримка #перспективи #єс

