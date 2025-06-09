Інтерфакс-Україна
Події
19:07 09.06.2025

Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не згадуватиметься на саміті альянсу - Рютте

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Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не згадуватиметься на саміті альянсу - Рютте

Обіцянка лідерів країн НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишиться чинною, навіть якщо не буде згадуватися в комюніке за підсумками найближчого саміту альянсу, заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми говорили, що цей шлях до НАТО - незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту", - сказав Рютте у виступі в Лондоні.

Він не виключив, що в комюніке за підсумками саміту НАТО в Нідерландах ця тема не отримає відображення. "Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного", - запевнив генеральний секретар НАТО. При цьому він зазначив, що загалом пов'язана з Україною тематика в комюніке, ймовірно, буде.

Він підкреслив, що НАТО не обов'язково на всіх зустрічах у верхах повторювати вже відому позицію з усіх питань.

Рютте нагадав, що наразі в НАТО немає єдиної думки щодо того, чи настав час приймати Україну в альянс.

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

У 2008 році на саміті в Бухаресті союзники по НАТО пообіцяли, що Україна одного разу приєднається до альянсу.

Теги: #нато #україна #перспективи

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