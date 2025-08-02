Інтерфакс-Україна
Події
23:02 02.08.2025

Мінекономіки анонсує засідання інвестфонду Україна-США у вересні

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Вересень буде багатим на новини щодо подальшої роботи Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, анонсував міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"У вересні буде багато новин: і засідання фонду, і візити будуть. США дивляться на те, які інвестиції можуть робити до цього фонду", – сказав він журналістам в суботу.

Міністр також повідомив, що найближчим часом уряд виконає індикатор Плану України щодо запуску міжнародних тендерів угод з розподілу продукції (УРП), який був запланований на другий квартал цього року. За його словами, проєкт постанови уряду вже підготовлений й його прийняття трохи затягнулося через зміни в Кабінеті міністрів.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку США DFC. Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і потім внесла необхідні зміни до Бюджетного кодексу.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Але першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, зробить DFC. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

В середині липня DFC опублікувала запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування, тоді як усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно керівна рада Фонду. Вона складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність Фонду координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським).

Угодою визначено, що DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами.

Теги: #фонд #перспективи #сша

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