Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Учора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждали 5 людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 і 75 років та жінки 65 і 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Петропавлівці, Подолах і Новоплатонівці через ворожі обстріли сталися лісові пожежі, а в Шийківці - пошкоджено зерновий склад.