Події

01:44 28.07.2023

Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

1 хв читати

Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні, повідомляє видання Politico.

Як повідомляє видання, Abrams, ймовірно, прибудуть до України у вересні. У серпні планується відправити кілька танків Abrams до Німеччини, де пройдуть остаточний ремонт і модернізацію. Як тільки цей процес буде завершено, перша партія Abrams поїде до України.

За даними видання, в адміністрації Байдена мають намір якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб надати допомогу в контрнаступі та зміцненні оборони країни у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що перша партія складатиметься із 6-8 танків. Усього США планують відправити 31 танк.

"Ми безперечно працюємо над тим, щоб доставити їх (танки – ІФ-У) в Україну якнайшвидше", - заявив представник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.

Перш ніж ЗСУ зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами джерела у Пентагоні, українські танкісти мають закінчити навчання на Abrams у серпні.

За словами джерел, перші танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни вкрай оптимістичні. 

Теги: #україна #терміни #надходження #abrams

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:12 28.07.2023
США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

23:54 27.07.2023
Країна, яка тероризує наших людей, тероризує і спорт – фехтувальниця Ольга Харлан

Країна, яка тероризує наших людей, тероризує і спорт – фехтувальниця Ольга Харлан

23:25 27.07.2023
Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

23:23 27.07.2023
Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

22:47 27.07.2023
Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

07:15 27.07.2023
Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

Українська авіація завдала минулої доби 11 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

05:35 27.07.2023
Минулої доби окупанти 14 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини - ОВА

Минулої доби окупанти 14 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини - ОВА

04:01 27.07.2023
За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден – Кубраков за підсумками Ради Україна-НАТО

За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден – Кубраков за підсумками Ради Україна-НАТО

02:45 27.07.2023
Українські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, де атлети РФ та Білорусі будуть у нейтральному статусі - Мінспорту

Українські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, де атлети РФ та Білорусі будуть у нейтральному статусі - Мінспорту

02:24 27.07.2023
Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті та нещодавні обстріли Одеси

Єрмак поінформував Саллівана про ситуацію на фронті та нещодавні обстріли Одеси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю

Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

ОСТАННЄ

ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю

Пентагон планує отримати перший стратегічний бомбардувальник шостого покоління у 2025 році

Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

Україна прийняла правки до Бюджетного кодексу за програмою з МВФ

ЄС направив до Греції пожежні літаки

Українська авіація завдала за добу шість ударів по місцях скупчення окупантів

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Окупанти завдали по Україні 27 авіаударів і запустили вісім "шахедів", усі збито

ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА