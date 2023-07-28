Події

01:12 28.07.2023

США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

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США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

Питання супроводу суден з українським зерном у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" активно не обговорюється, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, США та союзники не обговорюють можливість супроводу українських суден із зерном у Чорному морі для безпечного експортування його з України.

"Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу та збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом та Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ІФ-У)", - сказав представник Білого дому.

Він додав, що США прагнуть продовження "зернової угоди". Для цього вони працюють із союзниками та партнерами для знаходження інших доступних наземних чи річкових маршрутів.

Теги: #сша #зерно #україна #кораблі

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