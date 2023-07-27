Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

Правоохоронці повідомили народному депутату Юрію Арістову про підозру у зв'язку із внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному з готелів на території Мальдівської Республіки", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, в середині липня 2023 року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

"За даними слідства, у липні цього року депутат із робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – дружиною та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, в готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Під час обшуків у квартирі депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Триває розслідування для з'ясування всіх обставин злочину.

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Офіс генпрокурора повідомляє також, що "наразі вирішується питання про обрання народному обранцю запобіжного заходу".

Як повідомлялося у ЗМІ, Арістов у середині липня був помічений у п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафуші (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що він справді був їхнім гостем.

На засіданні в четвер, 27 липня, Верховна Рада достроково припинила повноваження Арістова. Відповідне рішення підтримали 320 парламентаріїв.

Арістов 2019 року був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції у Верховній Раді України. З 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет із питань бюджету, у грудні 2022 року його обрали заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.