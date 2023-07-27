В Україні в аварійному стані перебувають 9% мостів - підсумки перевірок

Комісія з перевірки мостових споруд, створена наприкінці червня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, надала попередні висновки, згідно з якими в аварійному стані перебувають 9% мостів, повідомило Міністерство відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури у фейсбуці.

Повідомляється, що було проаналізовано стан 24 тис. мостів із 28 тис. наявних. 9% споруд - в аварійному стані, 16% - в обмежено працездатному стані. "Йдеться про близький до найгіршого стан", - додається в повідомленні.

Уточнюється, що оглянуто мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах і Кіровоградській області.

При цьому наголошується, що 50% мостів, які перебувають у найкритичнішому стані, не обстежувалися останні три роки, а органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан 35% мостів.

"Завдяки створенню та роботі комісії ми визначили першочергові заходи, які допоможуть вирішити проблеми системно. Насамперед ми ініціюватимемо передання функцій замовника чи балансоутримувача мостів від місцевої влади до обласної чи Агентства відновлення для об’єктів, що розташовані на дорогах державного значення", - повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання в четвер, на якому було презентовано результати роботи комісії.

Він наголосив, що абсолютно неефективно й навіть небезпечно, коли міст через дорогу державного призначення належить громаді, яка не може його обслуговувати належним чином або навіть не знає, що це потрібно робити системно.

"Окрім цього, ініціюватимемо законодавчі зміни щодо пріоритезації державних видатків. Щоб завдання щодо утримання та ремонт мостових споруд були серед обовʼязкових для збереження транспортної інфраструктури і під час воєнного стану, і після перемоги", - сказав Кубраков.

Як повідомляє Мінвідновлення, комісія рекомендувала встановити на мостах, що перебувають у неробочому стані, автоматизовані системи моніторингу їхнього технічного стану, накопичити технічну інформацію про стан усіх мостів у єдиній системі, створити резервні ресурси на випадок аварійної ситуації. В цьому випадку йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватися в разі порушення функцій мосту.

Повідомляється, що висновки комісії буде використано у звіті для розробки необхідних урядових рішень.

Раніше повідомлялося про обвалення трьох секцій мостового переходу через р. Тересва на автодорозі Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Львів. Це сталося після того, як через нього спробувала проїхати вантажівка з піском вагою понад 45 тонн. Разом із вантажівкою провалився легковий автомобіль, який їхав мостом. Повідомлялося про п'ятьох потерпілих, один із яких був у важкому стані. Держагентство відновлення та інфраструктури дійшло висновку, що міст не підлягає відновленню. Було вирішено побудувати поруч із ним тимчасовий міст.

Комісію з перевірки мостових споруд на чолі з Кубраковим було створено наприкінці червня на виконання рішення РНБО. До її складу ввійшли представники Мінвідновлення, Міноборони, МВС, Служби безпеки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Держагентства відновлення, "Укртрансбезпеки", ДІАМ, ДСНС, обласних, Київської місцевої та військової адміністрацій.