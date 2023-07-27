За ніч силами ППО знищено вісім ударних БПЛА

У ніч проти четверга російські окупанти атакували територію України, застосувавши вісім іранських ударних безпілотників "Shahed-136/131", усі були збиті, також ворог здійснив два пуски крилатих ракет "Калібр", повідомляють Повітряні сили ЗСУ в четвер уранці.

"Уночі 27 липня 2023 року росіяни атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Загалом зафіксовано два пуски КР "Калібр", з підводного човна в Акваторії Чорного моря і восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" у напрямку Приморсько-Ахтарськ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що "Калібри", які атакували портову інфраструктуру Одещини, "вразити не вдалося, є пошкодження і постраждалі".

У ПС ЗСУ закликали очікувати більш детальної інформації від місцевих адміністрацій.

"Щодо "шахедів", то всі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей", - наголошується в повідомленні.