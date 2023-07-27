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07:27 27.07.2023

ЗС України почали значну контрнаступальну операцію в Запорізькій області, просунувшись на 2,5 км на схід від Роботиного

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ЗС України почали значну контрнаступальну операцію в Запорізькій області, просунувшись на 2,5 км на схід від Роботиного

Українські війська 26 липня розпочали значну контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту, водночас просунувшись від нього на 2,5 км на схід, ідеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"26 липня українські сили почали велику механізовану контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області і, схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що міноборони Росії і кілька відомих військових блогерів стверджували про інтенсивний фронтовий наступ на Роботине українських військ і прорив російських оборонних позицій на північний схід від населеного пункту.

"Геолокаційні кадри говорять про те, що українські сили, ймовірно, просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж російські сили застосували стандартну тактику еластичної оборони і дещо відкинули українські війська назад, хоча й не повністю на вихідні позиції", - зазначають в ISW.

Як повідомляють аналітики, російські джерела розходяться в думках щодо масштабу атаки і кількості втрат з боку українських сил.

"На кадрах із геолокацією від 27 липня видно дві українські бойові машини піхоти Bradley і танк Т-72, або виведені з ладу, або покинуті приблизно за 2,5 км на схід від Роботиного, що приблизно за 2,5 км на південь від нинішньої лінії фронту", - ідеться у зведенні.

Зазначається, що точка розташована за найбільш передовими заздалегідь підготовленими оборонними укріпленнями РФ у цьому районі, що зі свого боку говорить про те, що "українським силам вдалося прорватися і прорвати тактично складні оборонні позиції".

Аналітики припускають, що лінії оборони, які проходять далі на південь від Роботиного, ймовірно, менш добре укомплектовані, ніж передові позиції, з огляду на те, що російським військам, найімовірніше, довелося залучити значну частину наявних сил для укомплектування першої лінії оборонних позицій на півночі та сході населеного пункту.

"Російські мілблогери і неназвані офіційні особи Пентагону додатково зазначили, що українські підрозділи, які брали участь в атаці 26 липня, є резервними і належать до старших і більш відомих українських бригад", - ідеться у зведенні.

Як вважають в ISW, "додавання свіжих українських резервів, разом із геометрією російських оборонних ліній і ймовірним погіршенням загального стану російських сил у цьому районі може дозволити Україні почати успішніше просування на південь від Оріхового найближчими тижнями".

Західні та українські офіційні особи припустили, що бойові дії в Роботиному знаменують перелом у контрнаступальних зусиллях України.

Зокрема, 27 липня The New York Times повідомила з посиланням на двох анонімних чиновників Пентагону, що "основний удар" українського контрнаступу розпочато серйозно.

Проте, на думку західних учених, сьогоднішні дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком будь-якого "основного удару", який українські сили могли б здійснити, а не його підсумком.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #isw

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