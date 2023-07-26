Визнання світом правди про Голодомор стає дедалі впевненішим - Зеленський про рішення Сенату Італії

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату Італії визнати Голодомор геноцидом українського народу.

"Сенат Італії ухвалив сьогодні рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. І це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим. Крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї істини", - сказав він у відеозверненні в середу.