Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері у середу ввечері.

"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", - написав він.

Своєю чергою, голова Офісу президента України Андрій Єрмак також наголосив на важливості цього рішення.

"Вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів", - вважає Єрмак.

Він також висловив вдячність Італії за "потужну та багатогранну підтримку України в боротьбі за наше майбутнє та відновлення справедливості".