Зафіксовано пуски крилатих ракет із району Каспійського моря - ПС ЗСУ

Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 ворожих літаків Ту-95МС із району Каспійського моря, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 Ту-95МС із району Каспійського моря!" - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у район пусків - Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 17:00.