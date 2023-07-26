Події

17:15 26.07.2023

Зафіксовано пуски крилатих ракет із району Каспійського моря - ПС ЗСУ

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Зафіксовано пуски крилатих ракет із району Каспійського моря - ПС ЗСУ

Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 ворожих літаків Ту-95МС із району Каспійського моря, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 Ту-95МС із району Каспійського моря!" - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у район пусків - Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 17:00.

 

Теги: #пс_зсу

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