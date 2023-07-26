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07:29 26.07.2023

Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і за добу просунулися вперед

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Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і за добу просунулися вперед

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і 25 липня просунулися вперед, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що українські сили домоглися тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському (прикордонний район Запорізької-Донецької області) напрямках", - зазначено в огляді.

Також наголошується, що українські сили просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), при цьому російські джерела стверджували, що українські сили трохи просунулися на захід від Оріхова.

Крім того, в огляді із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр повідомляють, що темпи загибелі російських військ у вісім разів вищі, ніж українських, неподалік Бахмута та в 5,3 раза більші на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

За оцінками ISW, опублікованими раніше, українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає особовий склад ЗСУ завдяки повільнішому темпу просування за умови поступового виснаження російської живої сили та техніки.

 

 

 

Теги: #контрнаступ #isw

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