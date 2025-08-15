"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Фото: https://www.facebook.com/azov.media4308/photos

Перший корпус Національної гвардії України "Азов" повідомив про звільнення семи населених пунктів між містами Костянтинівка і Покровськ Донецької області, де на початку тижня повідомлялося про прорив російських диверсійно-розвідувальних груп та подальшу їх нейтралізацію.

"За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - йдеться в заяві корпусу, опублікованому в Телеграм у п'ятницю.

Внаслідок дій в операційній зоні корпусу вбито 271 окупанта, 101 поранений, 13 взято в полон.

Також знищено та пошкоджено один ворожий танк, дві бойові броньовані машини, 37 одиниць авто та мототехніки, три гармати.

"Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку", - йдеться в заяві.

Раніше у п'ятницю OSINT-проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули ворога поблизу населених пунктів Рубіжне, Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівка та Сухецьке. На мапі проєкта показані як звільнені від окупантів в цьому районі три ділянки сукупною площею 31,1 кв км. Площа контрольованих окупантами територій в цьому районі зменшилася на 12,28 кв км, "сіра зона" невизначеного контролю – на 35,18 кв км.