19:16 15.09.2025

ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

Українські військові звільнили село Панківка Шахівської громади Покровського району Донецької області поруч із звільненою раніше Володимирівкою.

"На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області", - повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

OSINT-проєкт DeepState наразі позначає це село у "сірій зоні" невизначеного контролю.

Звільнення Панківки наближає до ліквідації виступу російських окупантів між Костянтинівкою і Покровськом в напрямку села Золотий Колодязь, де вони суттєво просунулися у серпні поточного року, але були здебільшого нейтралізовані силами оборони України.

 

 

 

