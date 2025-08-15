Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про успіх Сил оборони в районі села Золотий Колодязь між містами Костянтинівка і Покровськ Донецької області, де на початку тижня повідомлялося про прорив російських диверсійно-розвідувальних груп та подальшу їх нейтралізацію.

"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в п'ятницю ввечері.

Всі перелічені населені пункти знаходяться поблизу одне одного.

На мапі проєкта показані як звільнені від окупантів в цьому районі три ділянки площею 19,84 кв км, 10,02 кв км та 1,24 кв км, разом 31,1 кв км.

Площа контрольованих окупантами територій в цьому районі зменшилася на 12,28 кв км, "сіра зона" невизначеного контролю – на 35,18 кв км.