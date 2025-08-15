Інтерфакс-Україна
Події
20:44 15.08.2025

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

1 хв читати
Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про успіх Сил оборони в районі села Золотий Колодязь між містами Костянтинівка і Покровськ Донецької області, де на початку тижня повідомлялося про прорив російських диверсійно-розвідувальних груп та подальшу їх нейтралізацію.

"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в п'ятницю ввечері.

Всі перелічені населені пункти знаходяться поблизу одне одного.

На мапі проєкта показані як звільнені від окупантів в цьому районі три ділянки площею 19,84 кв км, 10,02 кв км та 1,24 кв км, разом 31,1 кв км.

Площа контрольованих окупантами територій в цьому районі зменшилася на 12,28 кв км, "сіра зона" невизначеного контролю – на 35,18 кв км.

 

Теги: #контрнаступ #війна #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 15.08.2025
"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

08:55 15.08.2025
Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

17:59 14.08.2025
Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

10:54 14.08.2025
Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

08:23 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

18:00 13.08.2025
Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

17:59 13.08.2025
Рютте подякував Трампу за лідерство у досягненні миру: Тепер м'яч на боці Путіна

Рютте подякував Трампу за лідерство у досягненні миру: Тепер м'яч на боці Путіна

17:15 13.08.2025
Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

15:49 13.08.2025
Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні в липні досягла нового 3-річного максимуму - місія ООН

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні в липні досягла нового 3-річного максимуму - місія ООН

ВАЖЛИВЕ

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

ОСТАННЄ

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА