Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що в результаті Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території.

"Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати", - повідомив Зеленський.

"Були доповіді по ситуації в Купʼянську, по ситуації в прикордонні Харківщини, по районах на стику Донецької та Дніпровської областей. Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій", - додав Верховний головнокомандувач.