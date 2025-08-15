Інтерфакс-Україна
Події
21:55 15.08.2025

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

1 хв читати
Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у смузі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" сили 1-го корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами за останні три доби зупинили просування противника та звільнили шість населених пунктів.

У результаті пошуково-ударних дій було зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

За даними Генштабу, втрати противника за цей період склали: безповоротні – 271 особа, санітарні – 101, полонені – 13.

Ворог також втратив значну кількість техніки та озброєння: знищено і пошкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 37 одиниць авто- та мототехніки, а також три гармати.

"Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: #контрнаступ #війна #донецька

