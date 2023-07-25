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11:25 25.07.2023

ЗСУ в понеділок просунулися біля Бахмута й Оріхова - ISW

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ЗСУ в понеділок просунулися біля Бахмута й Оріхова - ISW

Українські війська вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській області, а також у районі Бахмута Донецької області і просунулися в районі Бахмута, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 липня.

За даними аналітиків, українські сили також вели наступальні операції на заході Донецької області та на заході Запорізької області і, як повідомляється, просунулися в районі міста Оріхова Запорізької області.

У свою чергу російські окупанти вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Святове-Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка-Донецьк, зайнявши незначні позиції південніше Кремінної. Крім того, російські війська вели наступальні операції на заході Донецької області, проте "не домоглися ні підтверджених, ні заявлених успіхів".

У ISW вважають, що саме українські сили завдали ударів безпілотним літальним апаратом по будівлі Міністерства оборони РФ у Москві, а також по російських військових об'єктах в окупованому Криму, тимчасово порушивши логістику РФ через Крим 24 липня.

"Джерело в російській опозиції The Insider повідомило, що російська влада заборонила російським телеканалам висвітлювати удари безпілотників із посиланням на джерела в російських державних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Кримська окупаційна влада заявила, що буде суворо відстежувати повідомлення в соціальних мережах, які можуть допомогти українським силам визначити цілі в Криму, інформують в ISW.

 

Теги: #війна #зсу #isw

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