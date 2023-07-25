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09:47 25.07.2023

Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

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Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівникові забороненої партії "Наші", народному депутатові України VII і VIII скликань (2012-2019) Євгену Мураєву за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

"Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання громадською думкою українців в інтересах РФ", - повідомляється на сайті СБУ у вівторок уранці.

Як уточнила прокуратура Києва, Мураєву повідомлено про підозру заочно.

У спецслужбі зазначили, що насамперед це стосувалося подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені, у зв'язку з чим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було застосовано санкції РНБО.

"Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні на сайті спецслужби.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва і його рідних, а також у його найближчих соратників, під час яких було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконних дій. Обшуки відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.111 КК. Усі вилучені матеріали було передано на експертизи.

Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

Теги: #сбу #мураєв #підозра

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