Події

08:53 25.07.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох жінок і підлітка

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох жінок і підлітка

За минулу добу населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області зазнали авіаударів і обстрілу російських окупаційних військ з артилерії та мінометів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур'єв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Західне, Куп'янськ та інші населені пункти. У с. Піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення отримали 12-річний хлопчик і 2 жінки 31 і 48 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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