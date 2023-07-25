Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

Російські окупанти атакували Київ із БПЛА, ППО знищила всі цілі, повідомила прес-служба Київської ГВА.

"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БПЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо, противник застосував іранські боєприпаси, що баражирують, типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже шоста атака дронів на столицю за липень.

Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва, повідомили у КДВА.

За даними, зараз у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.