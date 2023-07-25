Події

05:15 25.07.2023

Ворог атакував Київ із БпЛА, ППО знищила всі цілі

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Російські окупанти атакували Київ із БПЛА, ППО знищила всі цілі, повідомила прес-служба Київської ГВА.

"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БПЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо, противник застосував іранські боєприпаси, що баражирують, типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже шоста атака дронів на столицю за липень.

Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва, повідомили у КДВА.

За даними, зараз у столиці обійшлося без жертв та руйнувань. 

Теги: #україна #київ #бпла

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