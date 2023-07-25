Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

Збільшилася до 5-ти кількість постраждалих на Закарпатті внаслідок обвалу мосту, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Уточнена інформація: через обвалення мосту в Тячівському районі постраждали 5 людей", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 5 осіб було травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих було госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.

Зазначається, що сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.

На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Від ДСНС залучено 4 одиниці техніки та 17 осіб особового складу.

Як повідомлялося, у Тячівському районі Закарпатської області у понеділок, 24 липня, обрушився міст, повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.