Події

02:25 25.07.2023

Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

1 хв читати

Збільшилася до 5-ти кількість постраждалих на Закарпатті внаслідок обвалу мосту, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Уточнена інформація: через обвалення мосту в Тячівському районі постраждали 5 людей", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 5 осіб було травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих було госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.

Зазначається, що сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.

На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Від ДСНС залучено 4 одиниці техніки та 17 осіб особового складу.

Як повідомлялося, у Тячівському районі Закарпатської області у понеділок, 24 липня, обрушився міст, повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

Теги: #пострадали #україна #закарпаття #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:04 25.07.2023
У Київській області зафіксовано ворожі БПЛА

У Київській області зафіксовано ворожі БПЛА

01:06 25.07.2023
МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

МАГАТЕ знайшло на Запорізькій АЕС протипіхотні міни

00:14 25.07.2023
Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

21:00 24.07.2023
На Закарпатті обвалився міст, постраждали троє людей

На Закарпатті обвалився міст, постраждали троє людей

18:55 24.07.2023
Тайвань виділить Києву $2,5 млн на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів

Тайвань виділить Києву $2,5 млн на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів

06:15 24.07.2023
Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною – ЗМІ

Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною – ЗМІ

03:48 24.07.2023
Резніков розглядає можливість приєднання України до альянсу на наступному саміті НАТО - ЗМІ

Резніков розглядає можливість приєднання України до альянсу на наступному саміті НАТО - ЗМІ

02:28 24.07.2023
Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

01:28 24.07.2023
На таврійському напрямку втрати ворога становили близько двох рот, знищено 30 од. техніки

На таврійському напрямку втрати ворога становили близько двох рот, знищено 30 од. техніки

23:14 23.07.2023
Притула в рамках благодійного аукціону продав "Карту Буданова" за 14 млн грн, гроші підуть на закупівлю розвідувальних БПЛА для ГУР

Притула в рамках благодійного аукціону продав "Карту Буданова" за 14 млн грн, гроші підуть на закупівлю розвідувальних БПЛА для ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запорізька АЕС перевела блок №4 у стан "гарячий зупин" всупереч вимоги атомного регулятора

Зеленський головним завданням на фронті назвав знищення техніки, складів і штабів окупанта

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

ОСТАННЄ

РФ має отримати жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти за тероризм у країнах, що залежать від української агропродукції

Зеленський головним завданням на фронті назвав знищення техніки, складів і штабів окупанта

Померла важко поранена дитина внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці

Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА