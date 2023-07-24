Події

20:01 24.07.2023

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

1 хв читати
На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 липня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

"Три основних питання сьогоднішньої ставки. Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій. Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор", - написав Зеленський.

На засіданні також було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова і віцепрем'єра Олександра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - підсумував президент.

Теги: #ставка #засідання #головнокомандувач

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 23.07.2023
Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

14:15 21.07.2023
Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

Зеленський доручив керівництву ЗСУ, ВМС і Мінінфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору"

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

23:38 08.07.2023
Зеленський призначив Півненко командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Зеленський призначив Півненко командувачем Нацгвардії – ЗМІ

18:39 05.07.2023
Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

13:29 05.07.2023
Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

21:00 01.07.2023
Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

15:05 30.06.2023
Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

21:04 29.06.2023
Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатимуть на черговому засіданні Ставки

Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатимуть на черговому засіданні Ставки

16:25 23.06.2023
Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні о 17:00

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні о 17:00

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

ОСТАННЄ

Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Сили оборони продовжують контрнаступ на сході та відбивають атаки окупантів на півдні України, за добу було 23 бойові зіткнення

"Ахматівці" в окупованому Миронівському Донецької області виганяють мешканців із будинків і чинять мародерство

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

НА СУМЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА