На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 липня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

"Три основних питання сьогоднішньої ставки. Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій. Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор", - написав Зеленський.

На засіданні також було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова і віцепрем'єра Олександра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - підсумував президент.