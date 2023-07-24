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18:55 24.07.2023

Тайвань виділить Києву $2,5 млн на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів

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Тайвань виділить Києву $2,5 млн на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів

Уряд Тайваню виділить Києву $2,5 млн на будівництво мосту на Оболонський острів у столиці, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Тайваню.

Згідно з пресрелізом, раніше $1 млн на будівництво мосту Києву спрямувала Метрополія Великого Парижа. Тайвань поряд з іншими країнами підтримує відновлення України та наголошує на важливості солідарності та співпраці демократичної спільноти під час російсько-української війни, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на Оболонську РДА, Київ отримав близько 20 млн грн від Метрополії Великого Парижа на завершення будівництва пішохідного мосту на Оболонський острів.

Пішохідний міст на о. Оболонський зводиться з 2020 року за рахунок коштів меценатів. За проєктом міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкта становить 4 м, довжина - 164 м.

На початок 2023 року було встановлено три опори мосту, закуплено матеріали. За кошти, надані Метрополією Великого Парижа, планувалося завершити встановлення четвертої опори мосту, закупити та встановити допоміжні та частково - прогонні конструкції, придбати металоконструкції.

 

Теги: #оболонь #тайвань #міст

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