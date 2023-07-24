ТЧХУ передало ємності для води в Херсонську область, яка постраждала від руйнування Каховської ГЕС

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за сприяння ТОВ "ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна" передало 100 ємностей для зберігання води в населені пункти Херсонської області, які постраждали від повені, спричиненої підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.

"Завдяки співпраці Українського Червоного Хреста та ТОВ "ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна" сто ємностей для зберігання води, об’єм яких по 1000 л, відправлено в населені пункти, що постраждали від знищення Каховської ГЕС", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

У координації з місцевою владою ємності буде розподілено між населеними пунктами, які найбільше постраждали від катастрофи та мають проблеми з водою.