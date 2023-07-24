За час наступу ЗС України звільнили на південному фронті понад 192 кв. км території

Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 кв. км території, протягом минулого тижня ЗСУ на цьому напрямку просунулися на понад 12 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як передає Military Media Center, слова Маляр "за минулий тиждень на цьому (південному - ІФ-У) напрямку Сили оборони звільнили понад 12 кв. км".

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на кількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська.

Тим часом як на бахмутському напрямку українські сили за час наступу звільнили близько 35 кв. км території, а протягом минулого тижня - близько 4 кв. км.

За інформацією Маляр, "ключові бої тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки".