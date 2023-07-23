Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання Ради "Україна-НАТО" на прохання президента України Володимира Зеленського, пише Deutsche Welle.

За словами прессекретарки НАТО Оани Лунгеску, сторони зустрінуться, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", зустріч відбудеться на рівні послів.

Як повідомлялося, у суботу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким обговорив, зокрема, першочергові кроки для розблокування чорноморського "зернового коридору".

Увечері Україна звернулася з пропозицією невідкладно зібрати Раду "Україна-НАТО" у зв'язку з ситуацією в Чорному морі.