Події

12:28 23.07.2023

Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

1 хв читати
Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання Ради "Україна-НАТО" на прохання президента України Володимира Зеленського, пише Deutsche Welle.

За словами прессекретарки НАТО Оани Лунгеску, сторони зустрінуться, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", зустріч відбудеться на рівні послів.

Як повідомлялося, у суботу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким обговорив, зокрема, першочергові кроки для розблокування чорноморського "зернового коридору".

Увечері Україна звернулася з пропозицією невідкладно зібрати Раду "Україна-НАТО" у зв'язку з ситуацією в Чорному морі.

 

Теги: #рада #засідання #нато_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 21.07.2023
Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

23:22 18.07.2023
Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

13:19 14.07.2023
Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

11:55 14.07.2023
ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

11:49 14.07.2023
ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

22:58 13.07.2023
Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

Після війни повага до України буде зафіксована в історії – Зеленський

16:21 07.07.2023
Столтенберг: Усі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО

Столтенберг: Усі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО

18:39 05.07.2023
Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

17:26 05.07.2023
Рада Україна-НАТО не має стати майданчиком для дискусій - Жовква

Рада Україна-НАТО не має стати майданчиком для дискусій - Жовква

14:33 04.07.2023
Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих, серед них 17-річний хлопець у важкому стані - голова ОВА

За Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам - Зеленський

Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

Бойові втрати армії РФ за добу становили 630 окупантів

Росіяни атакували Одещину п'ятьма видами ракет: "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та Іскандерами

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого обстрілу згорів Палац культури в Часовому Яру, де розміщувався гуманітарний штаб

У понеділок в Україні опади не очікуються

Волонтери ТЧХУ одразу прийшли на допомогу постраждалим від ракетної атаки в Одесі

У лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих, серед них 17-річний хлопець у важкому стані - голова ОВА

Глава МЗС України 23-24 липня відвідає Екваторіальну Гвінею

Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

Росія тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях 19 бойових кораблів - ВМС ЗСУ

За Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам - Зеленський

На Харківщині за добу від ворожих обстрілів загинули два мирних жителі - ОВА

Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА