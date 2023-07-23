Події

04:26 23.07.2023

В Одеській ОВА повідомляють про одного загиблого та 18 постраждалих унаслідок нічного обстрілу

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В Одеській ОВА повідомляють про одного загиблого та 18 постраждалих унаслідок нічного обстрілу

 Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про загиблого цивільного внаслідок нічного ракетного обстрілу Одеси.
"На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі", - інформував він у Телеграм-каналі.
Раніше він повідомив, що 18 осіб постраждали, зокрема 4 дітей, унаслідок ракетних ударів.
"Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них - діти", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.
 

Теги: #жертви #одеса #удари

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