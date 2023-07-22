Події

23:06 22.07.2023

В Україні розробили і тестують власні системи ППО - Чернєв

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В Україні розробили і тестують власні системи ППО - Чернєв

 В України є власні розробки систем протиповітряної оборони середньої дальності, зараз вони проходять тестування, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"У нас є системи ППО. Новітні. Вони зараз середньої дальності дії. Це, звісно, не аналог Patriot, SAMP-T або IRIS-T, я думаю, вони близькі до HAWK, або таких середньої дальності систем, які є українського виробництва і української розробки", - наголосив Чернєв.
За його словами, розробки "зараз проходять тестування, і досить вдало".
"Ракети вже розроблені", - додав депутат.
Щодо зусиль ВПК країни з виготовлення боєприпасів, то народний депутат повідомив про залучення максимальних ресурсів для нарощування виробництва.
"Це виробляє не тільки держава, є приватні підрядники, які... частково виробляють корпуси до мін або щось інше, але ми задіємо максимально всі ресурси, щоб збільшити ось цю снарядну програму. І снаряд, який в Україні виробляється, коштує втричі дешевше, ніж те, що ми закуповуємо в інших країнах, наприклад, 122 або 152 снаряд", - наголосив Чернєв.
 

Теги: #впк #пво #україна #розробки #чернєв

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