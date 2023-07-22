Події

22:50 22.07.2023

Упродовж дня одна людина загинула та шестеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумщини

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Упродовж дня одна людина загинула та шестеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумщини


Унаслідок ворожих обстрілів у Сумській області зафіксовано 113 вибухів, одна людина загинула і шістьох - поранено, повідомили в обласній військовій адміністрації у зведенні станом на 21.00 суботи.
"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотинська громади", - йдеться у зведенні.
Зокрема ОВА інформувала, що в "Краснопільській громаді був артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула та 4 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та газопровід. У Великописарівській громаді ворожі вертольоти здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів. У Білопільській громаді був артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання".
Крім того, у Середино-Будській громаді росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо - дістали поранення двоє людей.
 

Теги: #жертви #вибухи #обстріли #сумська_область

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