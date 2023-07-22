Події

12:37 22.07.2023

В Україні найближчими днями місцями очікуються помірні дощі, грози

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В Україні найближчими днями місцями очікуються помірні дощі, грози

У неділю вночі на Лівобережжі, вдень на сході та південному сході країни невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні та південному сході країни 18-23°; вдень 22-27°, у південній частині до 30°.

У Києві в неділю без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 липня найвища температура вдень була 34,8° у 2001 р., найнижча - вночі 5,8° у 1904 р.

У понеділок, 24 липня, на більшій частині України без опадів, лише в західних і північних областях удень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°.

У Києві 24 липня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Теги: #укргідрометцентр

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