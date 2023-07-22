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11:48 22.07.2023

ЗСУ продовжували у п'ятницю контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких досягли успіхів - ISW

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ЗСУ продовжували у п'ятницю контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких досягли успіхів - ISW

Українські війська 21 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких ділянках домоглися успіхів, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 21 липня, видно, що українські сили просунулися вперед на північний схід від н. п. Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута) і ближче до н. п. Приютне (12 км на південний захід від Великої Новосілки)... У Генштабі України також повідомили, що українські сили досягли успіху на напрямку Новодарівка-Приютне (13-16 км на південний захід від Великої Новосілки) уздовж кордону Запорізької та Донецької областей, а також на напрямках Новоданилівка-Вербове (до 16 км на південний схід від Оріхова) і Новоданилівка-Роботине (до 12 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

Представник національної безпеки США Джон Кірбі заявив 20 липня, що українські сили почали використовувати надані США касетні боєприпаси й ефективно застосовують їх проти російських оборонних формувань.

Також повідомляється, що директор ЦРУ Вільям Бернс заявив 21 липня, що російська оборона в Україні має низку структурних недоліків, зокрема низький моральний дух і безлад у російському політичному та військовому керівництві.

За даними ISW, у п'ятницю російські окупаційні війська вели наступальні дії в районах міст Куп'янськ, Кремінна, Бахмут і на лінії Авдіївка-Донецьк, а також, за повідомленнями, просунулися в районах Куп'янська і Кремінної. "Російські сили здійснили обмежені наземні атаки в західній частині Донецької області, західній частині Донецька та східній частині Запорізької області, а також на південь від Оріхова і, як повідомляється, просунулися на південь від Оріхова", - повідомляється у зведенні.

Українські війська, зі свого боку, вели контрнаступальні дії в районі Бахмута Донецької області, на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна та Авдіївка-Донецьк, просувалися в районі Бахмута. "Українські сили вели контрнаступальні операції на ділянці захід Донецької - схід Запорізької області та захід Запорізької області, а також досягли успіхів на ділянці захід Донецької - схід Запорізької області", - розповіли в ISW.

За даними аналітиків, російські чиновники анонсували внесення поправок до законопроєкту Державної думи Росії, спрямованого на поступове підвищення призовного віку, щоб негайно збільшити верхню вікову межу для призовного циклу навесні 2024 року.

ISW також повідомляє, що радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн на безпековому форумі в Аспені 21 липня заявив, що Китай постачає "масово військові засоби в Росію". Водночас аналітики вважають, що, ймовірно, він мав на увазі технології подвійного призначення і нелетальну допомогу.

 

Теги: #війна #isw

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