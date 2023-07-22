Події

00:37 22.07.2023

Глава Єврокомісії та прем'єр Канади обговорили забезпечення продовольчої безпеки у світі

1 хв читати
Глава Єврокомісії та прем'єр Канади обговорили забезпечення продовольчої безпеки у світі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили забезпечення продовольчої безпеки у світі.

"Завжди рада бачити мого друга Джастіна Трюдо та обмінятися думками про спільні пріоритети, у тому числі забезпечення продовольчої безпеки у всьому світі – після того, як Росія припинила реалізацію Чорноморської зернової ініціативи", - написала фон дер Ляйєн у мікроблозі Твіттер.

Також, за її словами, "необхідна побудова стійких ланцюжків постачання, особливо критично важливої сировини". 

Теги: #канада #україна #єс #безпека #продовольча

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:32 22.07.2023
Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

00:23 22.07.2023
ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

00:09 22.07.2023
Кримський міст залишається ціллю

Кримський міст залишається ціллю

00:08 22.07.2023
Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

21:03 21.07.2023
Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

18:46 21.07.2023
Україна має намір до кінця року вивести на ринок Китаю низку нових агротоварів

Україна має намір до кінця року вивести на ринок Китаю низку нових агротоварів

16:18 21.07.2023
Залізниця Молдови надала Україні знижку на транзитні перевезення соняшникової олії

Залізниця Молдови надала Україні знижку на транзитні перевезення соняшникової олії

16:04 21.07.2023
В Україну прибув глава МЗС Гватемали

В Україну прибув глава МЗС Гватемали

07:07 21.07.2023
За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

03:45 21.07.2023
Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

Кримський міст залишається ціллю

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

РФ нанесла три авіаудари по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених

ЗСУ стримали всі атаки окупантів на сході, за добу відбулося 33 бойові зіткнення

ОСТАННЄ

Арахамія ініціював опитування про заборону виїзду родин держслужбовців під час війни

Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО на шість днів

РФ нанесла три авіаудари по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених

Польща закупить 96 гелікоптерів Apache для посилення східного кордону

Окупанти обстріляли Берислав, постраждав місцевий житель

"Метінвест" оцінює виторг України в разі повного розблокування портів у $20 млрд на рік

Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА

Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

За добу українська авіація завдала 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти завдали 12 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА