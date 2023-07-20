Події

12:11 20.07.2023

Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу - В'ятрович

1 хв читати
Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу - В'ятрович

Гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту №9432 про англійську мову з вилученням із нього всіх норм про кіно і телебачення, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.

Як повідомляють на сайті політсили в четвер, із законопроєкту вилучають усі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема вимогу демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу.

Ухвалено також рішення вилучити із законопроєкту зміни до закону про кінематографію, зміни до закону про державну мову в частині кіно, а також зміни до закону про медіа щодо зниження квоти україномовних програм.

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", - зазначив В'ятрович.

Теги: #фільми #законопроєкт #англійська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 15.07.2023
Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

13:48 13.07.2023
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

13:07 13.07.2023
Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

07:46 09.07.2023
Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

20:32 07.07.2023
Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

19:54 06.07.2023
Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

21:44 04.07.2023
Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

16:14 30.06.2023
Тест на рівень англійської

Тест на рівень англійської

15:12 29.06.2023
Обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року

Обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року

14:44 29.06.2023
Норми застосування англійської мови у сфері транспорту набувають чинності через два роки після набуття чинності закону

Норми застосування англійської мови у сфері транспорту набувають чинності через два роки після набуття чинності закону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

Козача Лопань зазнала масованого ворожого обстрілу, загинув місцевий житель

Унаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина - ОВА

Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

ОСТАННЄ

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Кількість постраждалих унаслідок атаки по Одесі зросла до восьми осіб - голова ОВА

Операції ЧФ РФ після виходу із "зернової угоди" стримуватимуть українські безпілотні кораблі та ракети - британська розвідка

Обстріли РФ і негода стали причиною відключень е/е у понад 150 населених пунктах

У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

"Вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, їх кількість наразі не становить загрози - Держприкордонслужба України

Козача Лопань зазнала масованого ворожого обстрілу, загинув місцевий житель

Унаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина - ОВА

У ПС ЗСУ пояснили, чому ППО складно боротися з ракетами "Онікс"

Унаслідок нічної атаки по Миколаєву загинула людина - "Суспільне"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА