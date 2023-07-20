Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу - В'ятрович

Гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту №9432 про англійську мову з вилученням із нього всіх норм про кіно і телебачення, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.

Як повідомляють на сайті політсили в четвер, із законопроєкту вилучають усі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема вимогу демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу.

Ухвалено також рішення вилучити із законопроєкту зміни до закону про кінематографію, зміни до закону про державну мову в частині кіно, а також зміни до закону про медіа щодо зниження квоти україномовних програм.

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", - зазначив В'ятрович.