Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння - ГУР МО України

Імовірно, найближчим часом російські окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними ГУР МО, спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, у якому начебто мають узяти участь "штурмові групи" та неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

"Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - зазначено в повідомленні.

У ГУР МО нагадали, що з моменту захоплення окупантами ЗАЕС 4 березня 2022 року неодноразово оприлюднювалася інформація щодо замінування території станції, декількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

"Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Такі дії - є очевидним актом ядерного тероризму. Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції", - наголошується в повідомленні.