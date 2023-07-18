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23:22 18.07.2023

Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

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Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді у 2023 році призначити 49 іменних стипендій для докторів наук (замість 50), а заощаджені кошти у сумі 161 тис. 40 грн перерахувати на потрібні Збройних сил України (ЗСУ).

Відповідний проект постанови №9509 зареєстрований у парламенті 18 липня.

Згідно з постановою ВР від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих науковців – докторів наук", щорічно призначається 50 іменних стипендій парламенту з щомісячною виплатою кожної у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 3 тис. 420 грн. на місяць).

Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради. Як зазначається у пояснювальній записці, у видатках апарату ВР у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 8 млн. 52 тис. грн. на 50 стипендій (161 тис. 40 грн. – на одну).

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та запровадженням в Україні військового стану, у 2022 році проведення конкурсу було зупинено. Проте 15 червня 2022 року парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій відновив конкурс. У 2023 році до Ради надійшло 58 робіт від докторів наук, з яких 52 були допущені до подальшого відбору.

Об'єднана конкурсна комісія ухвалила рішення про призначення стипендій 45 переможцям та 4 наступним за рейтингом претендентам на перемогу. Профільний комітет підтримав подання комісії щодо призначення 49 іменних стипендій Верховної Ради.

Реалізація проекту постанови №9509 потребує виділення 7 млн 890 тис. 960 грн. У зв'язку з цим профільний комітет рекомендував апарату ВР заощаджені кошти у розмірі однієї стипендії (161 тис. 40 грн.) перерахувати на потреби ЗСУ.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени профільного комітету Ради – з питань освіти, науки та інновацій, зокрема Сергій Бабак (глава комітету), Сергій Колебошин (заступник голови комітету), Наталія Піпи (секретар комітету), Ростислав Павленко, Роман Грищук.

Теги: #рада #україна #стипендії #учені

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