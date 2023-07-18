Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Куп'янськ, Кислівка та інші. Унаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватних житлових будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 і 60 років отримали легкі поранення і не потребували госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.