Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по пожежній частині в м. Білопілля Сумського району в понеділок зросла до 12 осіб, повідомляє Національна поліція України.

"Двоє загиблих і десять поранених унаслідок чергової атаки РФ на Сумщину", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці, фіксують наслідки та надають допомогу громадянам.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли місто з артилерії близько 12:30 понеділка, 17 червня. Раніше було відомо про шістьох поранених співробітників ДСНС.