Події

11:00 16.07.2023

Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

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Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор у неділю вранці.

"Окупанти продовжують відправляти дітей із Луганщини на територію Росії нібито на оздоровлення або лікування. У нас немає інформації про повернення навіть першої групи дітей, яку загарбники цього року вивозили", - йдеться в телеграм-каналі.

Водночас росіяни посилили перевірки для місцевих жителів Кремінної, які мають намір виїхати з окупованого міста.

Також він зазначив, що ворог з метою реабілітуватися в очах керівництва за поразки на інших ділянках фронту обстрілює населені пункти. Так, у суботу близько 20 ракет РСЗВ "Град" одночасно прилетіло по Новолюбівці. У селі є руйнування.

Противник продовжує руйнувати українську логістику, ускладнюючи доставку до звільнених сіл необхідного.

Крім того, росіяни постійно атакують і обстрілюють Стельмахівку, Нововодяне, Невське, а в Нововодяному ЗСУ відстояли позиції і завдали росіянам значних поразок.

 

Теги: #діти #окупація #луганська_область

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