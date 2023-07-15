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11:11 15.07.2023

Російські офіцери незадоволені своїм військовим керівництвом - британська розвідка

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Російські офіцери незадоволені своїм військовим керівництвом - британська розвідка

Розвідка Великої Британії відреагувала на звільнення в Росії командувача 58 армії генерал-майора Івана Попова, який нібито доповів командуванню про складну ситуацію в Запорізькій області, йдеться у зведенні, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

Як зазначається, у РФ регулярно звільняли командирів від початку вторгнення в Україну, але ситуація з Поповим привертає увагу тим, що його звільнили за те, що він висловлював занепокоєння, а не за нібито погані військові результати.

У злитому відео, призначеному для його підлеглих, Попов різко розкритикував керівництво Міноборони РФ, заявивши, що воно "ударило по нас із тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".

Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення, яке багато офіцерів, імовірно, відчувають до вищого військового керівництва, наголошують у розвідці.

У відомстві додають, що його висловлювання багато в чому перегукуються зі скаргами керівника "Вагнера" Євгена Пригожина перед його заколотом. "Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова".

Теги: #рф #офіцери #британська_розвідка

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