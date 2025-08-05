Інтерфакс-Україна
Події
14:33 05.08.2025

Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

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Втрати окупантів в Україні падають з березня, але вже сягнули 1,05 млн загиблих і поранених – британська розвідка

РФ зазнала приблизно 1 млн 50 тис. жертв убитими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, а від початку 2025 року – 260 тис, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок.

"Згідно зі звітами Генерального штабу України, середньодобові втрати серед Росії протягом липня 2025 року становили приблизно 1072 особи. З березня 2025 року показники втрат серед Росії помірно знижувалися щомісяця, а середньодобовий показник у липні був найнижчим з квітня 2024 року", - констатує британська розвідка.

Відзначається, що помірне зниження щомісячних показників втрат РФ відбулося на тлі продовження російських атак вздовж лінії фронту у високому оперативному темпі та просувань окупантів на Донбасі.

 

Теги: #колесников #війна #британська_розвідка

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