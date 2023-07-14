Події

13:39 14.07.2023

Мінкультури включило до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

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Мінкультури включило до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

Міністерство культури та інформаційної політики включило до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України п'ять нових позицій.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби міністерства, до переліку увійшли: традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області; традиція гуцульського художнього дереворізьблення; традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області; традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті; традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

"Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів. До його розробки мають залучити громадськість. Також план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу", - зазначають у відомстві.

Теги: #мінкультури #культурна_спадщина

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