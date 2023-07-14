Події

06:18 14.07.2023

Начальник Генштабу армії Болгарії заявив про можливість посилення контингенту НАТО в країні в разі потреби

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Начальник Генштабу армії Болгарії заявив про можливість посилення контингенту НАТО в країні в разі потреби


Болгарія в майбутньому зможе прийняти в разі потреби додаткові сили НАТО, повідомив у четвер в ефірі Болгарського національного телебачення глава Генерального штабу збройних сил країни Єміл Євтімов.
За його словами, "на виконання планів, прийнятих на саміті НАТО у Вільнюсі, у Болгарії також буде створено і дивізійний штаб, керівництво яким забезпечуватимуть командування двох болгарських бригад і багатонаціональної бойової групи, чисельність якої за необхідності буде доведено до рівня бригади".
"Ми будемо готові прийняти додаткові натовські сили, і цей багатонаціональний штаб зможе взяти на себе командування цими силами і засобами", - зазначив Євтімов.
"Ми не можемо говорити про остаточну чисельність сил, оскільки це завжди залежить від динаміки, залежно від наявних сил і засобів", - підкреслив він.
Президент Польщі Анджей Дуда напередодні повідомив, що в разі необхідності його країні зможуть надати підтримку до 100 тис. солдатів НАТО.
"За нашими оцінками, якщо дійде до нападу, то ми могли б розраховувати на переміщення на нашу територію приблизно 100 тис. солдатів альянсу", - наводить слова Дуди Польське радіо.
За його словами, "ці положення ухвалені альянсом у рамках оборонних планів".
 

Теги: #нато #болгарія #посилення

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