Країни НАТО затвердили нові оборонні плани, найбільші з часів "холодної війни" - ЗМІ

Країни НАТО затвердили нові оборонні плани, спрямовані на стримування Росії, яку розглядають як "найбільшу та найбезпосереднішу загрозу безпеці союзників, а також світу", пише німецьке видання Bild.

Як повідомляється, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, це "найбільш всеосяжні оборонні плани з часів закінчення холодної війни".

Видання опублікувало кілька пунктів із документа.

Зокрема, пише Bild, передбачається нова структура військ. "У майбутньому у високій бойовій готовності перебуватимуть 300 тис. військовослужбовців, зокрема 35 тис. солдатів Бундесверу".

Крім того, НАТО нарощує так звані важкі сили, здатні витримати запеклі бої. Має бути більше далекобійних артилерійських систем і ракет. Розширюються системи протиповітряної оборони для захисту від ворожих атак.

Обговорюється, але поки не вирішено питання про створення другого сухопутного командування НАТО. Як місце розміщення розглядається Вісбаден (Німеччина). Там уже є велика база армії США. Також НАТО побоюється не тільки відкритих військових дій, а й диверсій з боку Росії. Тому альянс хоче краще захистити свої підводні трубопроводи (газові та телекомунікаційні).Для цього створюється новий спостережний центр на базі військово-морського командування в Нортвуді (Велика Британія). У майбутньому всі члени Альянсу мають інвестувати в оборону не менше двох відсотків від свого економічного виробництва. Нині цей показник у Німеччині ще значно нижчий (цього року він становитиме близько 1,57%). Наголошується, що Німеччина відіграватиме ключову роль як логістичний центр НАТО. Як пише Bild, "надсекретні плани складаються з більш ніж 4400 сторінок".



