"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

Група компаній "Нова пошта" інвестувала 20 млн грн у відновлення мережі на деокупованій території Харківщини, завдяки чому збільшила її розмір у 1,5 раза, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Якщо порівняти з часом до повномасштабного вторгнення, на деокупованій території Харківщини додалося 35 точок сервісу, де клієнти "Нової пошти" можуть швидко та зручно відправляти й отримувати посилки або вантажі", - зазначено в релізі.

Директор департаменту партнерської мережі "Нової пошти" Олексій Агілов нагадав, що для надання гуманітарної допомоги жителям Ізюма в місті запрацювало відділення №1, яке мало показати рівень попиту на послуги.

"Виявилося, що він дуже високий, тому на додачу до поштових відділень №2 і №3, які вже працюють, ми прийняли рішення відкрити нове вантажне відділення", - зазначив Агілов.

Повідомляється, що, крім новозбудованих відділень і депо в Ізюмі, реконструйовані та відновлені відділення запрацювали в таких прифронтових або деокупованих містах, як Чугуїв (відділення №1, 2), Лозова (№1), Куп'янськ (№2).

Крім того, мобільні відділення працюють у населених пунктах Великий Бурлук, Безруки, Шевченкове, Рогань, Старий Салтів, Приколотне.

До мережі "Нова пошта" на початок липня входять понад 10 тис. відділень і більше ніж 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виручка "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зросла у 2,1 раза, або на 113,2%, - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.