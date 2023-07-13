Події

19:20 13.07.2023

"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

2 хв читати
"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

Група компаній "Нова пошта" інвестувала 20 млн грн у відновлення мережі на деокупованій території Харківщини, завдяки чому збільшила її розмір у 1,5 раза, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Якщо порівняти з часом до повномасштабного вторгнення, на деокупованій території Харківщини додалося 35 точок сервісу, де клієнти "Нової пошти" можуть швидко та зручно відправляти й отримувати посилки або вантажі", - зазначено в релізі.

Директор департаменту партнерської мережі "Нової пошти" Олексій Агілов нагадав, що для надання гуманітарної допомоги жителям Ізюма в місті запрацювало відділення №1, яке мало показати рівень попиту на послуги.

"Виявилося, що він дуже високий, тому на додачу до поштових відділень №2 і №3, які вже працюють, ми прийняли рішення відкрити нове вантажне відділення", - зазначив Агілов.

Повідомляється, що, крім новозбудованих відділень і депо в Ізюмі, реконструйовані та відновлені відділення запрацювали в таких прифронтових або деокупованих містах, як Чугуїв (відділення №1, 2), Лозова (№1), Куп'янськ (№2).

Крім того, мобільні відділення працюють у населених пунктах Великий Бурлук, Безруки, Шевченкове, Рогань, Старий Салтів, Приколотне.

До мережі "Нова пошта" на початок липня входять понад 10 тис. відділень і більше ніж 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виручка "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зросла у 2,1 раза, або на 113,2%, - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #нова_пошта #харківщина #мережа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 12.07.2023
Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

13:36 12.07.2023
Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

11:52 12.07.2023
"Нова пошта" створює Nova Post Europe для експансії та створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі - співвласник

"Нова пошта" створює Nova Post Europe для експансії та створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі - співвласник

08:55 12.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

13:57 11.07.2023
"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

20:40 07.07.2023
На Харківщині під час проведення ремонтних робіт підірвався екскаватор, водій госпіталізований

На Харківщині під час проведення ремонтних робіт підірвався екскаватор, водій госпіталізований

19:01 06.07.2023
На Харківщині підліток дістав численні опіки внаслідок необережного поводження з порохом

На Харківщині підліток дістав численні опіки внаслідок необережного поводження з порохом

08:37 06.07.2023
Окупанти обстріляли Вовчанськ, мирного жителя госпіталізовано з пораненнями

Окупанти обстріляли Вовчанськ, мирного жителя госпіталізовано з пораненнями

19:23 03.07.2023
У жителя Ізюма в руках здетонувала вибухівка, чоловіка госпіталізовано з множинними травмами

У жителя Ізюма в руках здетонувала вибухівка, чоловіка госпіталізовано з множинними травмами

19:21 03.07.2023
Голова неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам РФ розвідінформацію, постане перед судом

Голова неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам РФ розвідінформацію, постане перед судом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

У США переважають думки про необхідність залишатися в НАТО - Байден

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від партнерів - Резніков за підсумками саміту НАТО

ОСТАННЄ

Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

Окупанти завдали 46 авіаударів по Україні за добу й запустили 20 ударних дронів, усі їх збито

Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

Вступ України до НАТО під час бойових дій означав би третю світову війну - Байден

У США переважають думки про необхідність залишатися в НАТО - Байден

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА