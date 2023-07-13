Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

Російські окупанти почали примусово депортувати жителів контрольованого ними Генічеського району Херсонської області, які не набули російського громадянства, на територію РФ, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер.

"Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф", - ідеться в повідомленні.