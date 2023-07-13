Події

19:06 13.07.2023

Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

1 хв читати
Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

Російські окупанти почали примусово депортувати жителів контрольованого ними Генічеського району Херсонської області, які не набули російського громадянства, на територію РФ, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер.

"Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до росії українських громадян,  які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #депортація #окупація #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 13.07.2023
Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

11:37 10.07.2023
Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсонській області, постраждали дві жінки

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсонській області, постраждали дві жінки

08:37 10.07.2023
Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

12:25 09.07.2023
Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

08:32 09.07.2023
Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

08:33 07.07.2023
Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

14:11 06.07.2023
Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

07:51 06.07.2023
Подано понад 1290 заявок за програмою "єВідновлення" в Херсонській області

Подано понад 1290 заявок за програмою "єВідновлення" в Херсонській області

21:39 05.07.2023
Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

12:50 05.07.2023
Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

У США переважають думки про необхідність залишатися в НАТО - Байден

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від партнерів - Резніков за підсумками саміту НАТО

ОСТАННЄ

Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

В Україну вдалося повернути двох дітей із тимчасово окупованої території

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

Окупанти завдали 46 авіаударів по Україні за добу й запустили 20 ударних дронів, усі їх збито

Вступ України до НАТО під час бойових дій означав би третю світову війну - Байден

У США переважають думки про необхідність залишатися в НАТО - Байден

СБУ повідомила настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу про нову підозру

У Варшаві повідомляють про проблеми з боку ФРН щодо питання про створення сервіс-центру для німецьких танків

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА