Події

14:23 13.07.2023

Голова Верховного суду: 99% воєнних злочинів РФ розглянуть українські суди

2 хв читати
Голова Верховного суду: 99% воєнних злочинів РФ розглянуть українські суди

Українські судді вивчають і аналізують міжнародну практику переслідування за воєнні злочини, щоб забезпечити високі стандарти правосуддя у справах щодо злочинів, скоєних РФ на території України, зазначає голова Верховного суду Станіслав Кравченко.

У четвер у Києві на XI Міжнародному судово-правовому форумі Кравченко розповів, що з квітня 2022 року судді почали детально аналізувати практику міжнародних судів, зокрема, Гаазького трибуналу.

"Ст. 438 КК - порушення законів і звичаїв війни. При цьому законодавець так цікаво виклав цю норму, що, вклавши своє бачення - "вбивство мирного населення", "насильство щодо мирного населення", наприклад, завершив формулюванням "інші порушення Конвенцій". І стало очевидним, що необхідний аналіз практики за 100 років визначень "війна", "агресивна війна", як правильно узгоджувати обвинувачення. Якщо ми не будемо узгоджувати це з усім світом, то в нас будуть великі проблеми", - зазначив голова суду.

За його словами, важливо, щоб органи розслідування, прокурори від самого початку формулювали обвинувачення так, щоб можна було застосувати певну кваліфікацію, прийнятну в усьому світі.

Кравченко нагадав, що суди у справах щодо воєнних злочинів РФ широко використовують практику заочного притягнення до відповідальності.

"Коли я сам став аналізувати практику міжнародного трибуналу, ми провели низку заходів за участю колишніх суддів міжнародного трибуналу, і на якомусь певному моменті мені стало трішки страшно.... Як би боляче і складно нам не було... якщо не забезпечимо високих стандартів здійснення правосуддя, буде питання того, що в нас суди несправедливі", - зазначив голова Верховного суду.

Розповідаючи про справедливість судового процесу та згодом ухвалення рішень національних судів на міжнародному рівні, Кравченко уточнив, що йдеться про чітке дотримання процедури.

"Питання захисту. По перших справах ми почули претензії адвокатів про те, що люди ототожнюють захисника з обвинуваченим, не розуміючи, що якщо не буде справедливого захисту, то не буде справедливого суду, і ми як держава, очевидно, програємо, хоча й отримаємо якесь рішення", - пояснив голова суду.

Кравченко наголосив, що українські судді проходять навчання, постійно тривають консультації з міжнародними установами.

У контексті ініціативи створення міжнародного трибуналу щодо агресії, Кравченко наголосив: "Так, ми виступили з ініціативою того, щоб був окремий трибунал. Але треба розуміти, що це для зовсім невеликої кількості осіб, вищих посадових осіб, зокрема, тих, які мають міжнародний імунітет".

"Ми чітко розуміємо... що основну масу злочинів - 99% - розглядатимуть національні суди", - сказав голова суду.

За його словами, наразі всі сили спрямовані на те, щоб належним чином зібрати доказову базу, визначити розмір збитків, закріпити доказову базу, щоб мати можливість завершити слідство.

Теги: #суди #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 30.06.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за корупцію в судах

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за корупцію в судах

17:20 23.06.2023
Зеленський: РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією

Зеленський: РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією

14:30 05.06.2023
Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

13:02 31.05.2023
Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

11:15 17.05.2023
Випадки примусового переміщення Росією дітей узагальнено можуть становити злочини проти людства - Макрон

Випадки примусового переміщення Росією дітей узагальнено можуть становити злочини проти людства - Макрон

15:14 30.04.2023
Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

12:08 12.04.2023
СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

16:04 06.03.2023
Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

20:24 04.03.2023
Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

12:35 04.03.2023
Усі винні за воєнні злочини в Україні, зокрема Путін, мають бути притягнуті до відповідальності - президент Європарламенту

Усі винні за воєнні злочини в Україні, зокрема Путін, мають бути притягнуті до відповідальності - президент Європарламенту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США - Тарнавський

Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року - Ткаченко

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ОСТАННЄ

Голова ВККС: Подання документів від кандидатів до Громадської ради доброчесності завершується 20 липня

Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США - Тарнавський

Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

Верховна Рада підтримала виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору

Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року - Ткаченко

Раді пропонують питання культивування конопель вирішувати на референдумі

ДМЗ і "Суха Балка" Ярославського готують працівників до можливої аварії на ЗАЕС

Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА