Голова Верховного суду: 99% воєнних злочинів РФ розглянуть українські суди

Українські судді вивчають і аналізують міжнародну практику переслідування за воєнні злочини, щоб забезпечити високі стандарти правосуддя у справах щодо злочинів, скоєних РФ на території України, зазначає голова Верховного суду Станіслав Кравченко.

У четвер у Києві на XI Міжнародному судово-правовому форумі Кравченко розповів, що з квітня 2022 року судді почали детально аналізувати практику міжнародних судів, зокрема, Гаазького трибуналу.

"Ст. 438 КК - порушення законів і звичаїв війни. При цьому законодавець так цікаво виклав цю норму, що, вклавши своє бачення - "вбивство мирного населення", "насильство щодо мирного населення", наприклад, завершив формулюванням "інші порушення Конвенцій". І стало очевидним, що необхідний аналіз практики за 100 років визначень "війна", "агресивна війна", як правильно узгоджувати обвинувачення. Якщо ми не будемо узгоджувати це з усім світом, то в нас будуть великі проблеми", - зазначив голова суду.

За його словами, важливо, щоб органи розслідування, прокурори від самого початку формулювали обвинувачення так, щоб можна було застосувати певну кваліфікацію, прийнятну в усьому світі.

Кравченко нагадав, що суди у справах щодо воєнних злочинів РФ широко використовують практику заочного притягнення до відповідальності.

"Коли я сам став аналізувати практику міжнародного трибуналу, ми провели низку заходів за участю колишніх суддів міжнародного трибуналу, і на якомусь певному моменті мені стало трішки страшно.... Як би боляче і складно нам не було... якщо не забезпечимо високих стандартів здійснення правосуддя, буде питання того, що в нас суди несправедливі", - зазначив голова Верховного суду.

Розповідаючи про справедливість судового процесу та згодом ухвалення рішень національних судів на міжнародному рівні, Кравченко уточнив, що йдеться про чітке дотримання процедури.

"Питання захисту. По перших справах ми почули претензії адвокатів про те, що люди ототожнюють захисника з обвинуваченим, не розуміючи, що якщо не буде справедливого захисту, то не буде справедливого суду, і ми як держава, очевидно, програємо, хоча й отримаємо якесь рішення", - пояснив голова суду.

Кравченко наголосив, що українські судді проходять навчання, постійно тривають консультації з міжнародними установами.

У контексті ініціативи створення міжнародного трибуналу щодо агресії, Кравченко наголосив: "Так, ми виступили з ініціативою того, щоб був окремий трибунал. Але треба розуміти, що це для зовсім невеликої кількості осіб, вищих посадових осіб, зокрема, тих, які мають міжнародний імунітет".

"Ми чітко розуміємо... що основну масу злочинів - 99% - розглядатимуть національні суди", - сказав голова суду.

За його словами, наразі всі сили спрямовані на те, щоб належним чином зібрати доказову базу, визначити розмір збитків, закріпити доказову базу, щоб мати можливість завершити слідство.